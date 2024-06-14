Bakan Güler, Yunan ve Lüksemburglu mevkidaşları ile görüştü | Video 14.06.2024 | 14:23 Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı NATO Karargâhında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Lüksemburg Savunma Bakanı Yuriko Backes ile bir araya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturuma ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Güler, toplantı çerçevesinde ikili görüşmelerde bulundu. Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı NATO Karargâhında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.Bakan Güler, Lüksemburg Savunma Bakanı Yuriko Backes ile de bir araya geldi.