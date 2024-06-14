Bakan Güler, Yunan ve Lüksemburglu mevkidaşları ile görüştü | Video
Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı NATO Karargâhında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Lüksemburg Savunma Bakanı Yuriko Backes ile bir araya geldi.
Bakan Güler, Lüksemburg Savunma Bakanı Yuriko Backes ile de bir araya geldi.
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