15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İstanbul Emniyet Müdürü’nden müdahale kamera
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü aracıyla trafiğe kapatan R.C.Ç.‘nin gözaltına alındığı olayın detaylarına SABAH ulaştı. Olayın yaşandığı anda İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hemen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giderek olaya birebir müdahale etti ve R.C.Ç. ile müzakereye başladı. “Yetkili birisini talep etmişsin. Ben İstanbul İl Emniyet Müdürü’yüm. Gel konuşalım” diyerek R.C.Ç.’ye sabırla yaklaşan Zafer Aktaş, aracın içerisinde olan R.C.Ç.’ye aniden müdahale etti ve R.C.Ç.’yi tuttu. O esnada polisler de müdahale ederek R.C.Ç. araçtan çıkarıldı ve gözaltına alındı.
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