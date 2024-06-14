Video Haber Hilal Kaplan | Ankara-Madrid ilişkilerinde yeni dönem
Hilal Kaplan | Ankara-Madrid ilişkilerinde yeni dönem

Hilal Kaplan | Ankara-Madrid ilişkilerinde yeni dönem

14.06.2024 | 16:50

Hilal Kaplan'ın 14.06.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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