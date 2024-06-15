Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı "Kardeşlik şölenine dönüşmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı "Kardeşlik şölenine dönüşmeli"

15.06.2024 | 11:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

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