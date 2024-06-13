Limanda kaçak sigara operasyonu!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası'ndaki bir limanda gerçekleştirilen operasyonda, 31 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.