Video Haber Komandolar zeybek performansıyla göz doldurdu
Komandolar zeybek performansıyla göz doldurdu

Komandolar zeybek performansıyla göz doldurdu

15.06.2024 | 10:09

Bayburt'ta Jandarma Genel Komutanlığının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında program düzenlendi. Programda Bayburt İl Jandarma Komutanlığı komandolarının sergilediği zeybek oyunu göz doldurdu, izleyenlerden büyük alkış topladı.

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Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca Zeybek oyunu sergilendi. İzleyenlerden büyük beğeni toplayan zeybek oyunu, havadan görüntülendi. Komandoların birbirleriyle uyumlu bir şekilde sergilediği performans, ilgiyle izlendi. Alandan alkışlarla ayrılan komandoların gösterisinin ardından mayın arama köpeği Özne, hünerlerini sergiledi. Verilen komutlara harfiye uyan Özne'nin gösterisi il protokol üyeleri başta olmak üzere, çocuklar tarafından çokça beğenildi.


Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, "Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Jandarma Teşkilatının fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.


Kahraman Jandarma Teşkilatı kıyamete kadar varlığın daim, yolun açık, kılıcın keskin, bileğin kavi, davan büyük olsun.


Allah, minareleri ezansız, gönderleri bayraksız, bu büyük milleti sevgisiz, merhametsiz, milleti sevgisiz, vatansız ve kahramansız bırakmasın" dedi.
Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Eldivan, konuşmasında, "Varlığı ile milletimize güven veren Jandarma Teşkilatımız; kurulduğu günden bu yana Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması ve kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle her zaman halkımızın yüksek takdir ve teveccühüne mazhar olmuştur.


Jandarma Teşkilatının bu gurur gününde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Her zaman azim ve fedakârlıkla şerefli bir görev ifa eden Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarının mübarek Kurban Bayramını şimdiden tebrik ediyor ailelerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" ifadelerine yer verdi.


Protokol konuşmalarının ardından program, jandarma personellerince icra edilen canlı müzik dinletisiyle son buldu.

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