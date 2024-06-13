Video Haber Çerkezköy'de göbeğinde tekme tokatlı, bıçaklı, sopalı kavga
Çerkezköy'de göbeğinde tekme tokatlı, bıçaklı, sopalı kavga

Çerkezköy'de göbeğinde tekme tokatlı, bıçaklı, sopalı kavga

13.06.2024 | 21:12

Çerkezköy’de iki grup arasında ilçenin göbeği Atatürk caddesinde tekme, tokatlı, bıçaklı sopalı kavga meydana geldi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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