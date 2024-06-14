Karavan tatili hayali kabusa döndü! 13 kişilik çete çökertildi

İnternet üzerindeki ilan platformlarında kiralık ve satılık karavan ilanları vererek, kurdukları çağrı merkezi ile vatandaşları tuzağa düşüren ve kapora vermeye ikna ederek milyonluk vurgun yapan 13 kişilik çete çökertildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.