Serbest Dalış Şampiyonu Molchanov, Fethiye'de yamaç paraşütü yaptı
Yunanistan’da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası öncesinde antrenman için Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Serbest Dalış Şampiyonu Alexey Molchanov, yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.
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