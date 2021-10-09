İzmirli’ye sayaç şoku

Su faturalarına yansıtılan yüksek katı atık bedelleri nedeniyle zor günler geçiren İzmirlilere şimdi de su sayacı yükü bindi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer 2.5 yıllık görev süresi boyunca içme suyuna toplamda yüzde 70'e yakın zam yaptı. Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmirliler bu sefer de faturalara yansıyan yüksek su sayaç bedelleri ile büyük şok yaşadı. Normalde 100 TL'yi geçmeyen su faturalarının 200 TL'nin üzerine çıkması vatandaşı isyan ettirdi. Son okuma dönemindeki faturaların ani artışının yeni takılan su sayaçları yüzünden olduğu ifade edildi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE TAŞINDI

Sayaçların bilgileri dışında değiştirildiğini belirten vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi. "Faturaları görünce şok olduk." Diyen vatandaşlar; "Normalde gelen tutarın 2 katı su faturası gelmiş. Bu faturalar düzeltilmeli" açıklamasında bulundu. Çok sayıda İzmirlinin şikayetlerini Tüketici Hakem Heyetlerine taşıdığı öğrenildi.

10 YILDA BİR DEĞİŞİYOR

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri sayaç değişiminin ölçü ve ayarlar kanunu çerçevesinde yapıldığını söyledi. Kanun gereği 10 yılı doldurmuş saatlerin değiştirildiğini belirten yetkililer bu yöntemle İzmir'de yılda yüz - yüzelli bin sayacın değiştirildiğine dikkat çekti. Yetkililer ayrıca kanunda yeri olduğu için abonelere herhangi bir bildirimde de bulunulmadığını sözlerine ekledi.

DUYURU YAPILMALI

TÜKODER İzmir Şube Başkanı Avukat Kurtuluş Binici de vatandaşla yerel yönetimin karşı karşıya gelmemesi adına belediyenin bu tür konularda sık sık görsel ve yazılı medya aracılığı ile vatandaşı bilgilendirmesinde fayda olduğunu söyledi. Belediye otobüslerine, metro ve vapurlara vatandaşı bilgilendirmek adına bu tür duyuruların asılabileceğini ifade eden Bilici; "Normalde vatandaşın bunu takip etmesi gerekiyor. Ama bu da tabi ki zor görünüyor. İZSU 'da yasa gereği 10 yıllık kullanım süresi dolan saatleri re'sen değiştirip bedelini de fatura aracılığı ile vatandaşa yansıtıyor. Vatandaşla yerel yönetimin karşı karşıya gelmemesi adına bilgilendirme çok önemli." Diye konuştu