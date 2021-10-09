SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:

24 saatlik verilere göre 30 bin 201 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 360 bin 115 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 167 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,16 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 37 bin 763'e yükseldi.