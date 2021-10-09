Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 9 Ekim'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saat içinde 28 bin 645 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 206 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akfit vakaların büyük bir bölümünü kapsayan gençlere seslendi. Bakan Koca, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid’siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" ifadelerine yer verdi. İşte koronavirüs vaka ve vefat sayılarında son durum...