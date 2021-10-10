Adalar kaymakamı İBB’yi 23 gün önce uyarmış

Söz konusu yazıda; "Türkiye Gençlik Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Borçlar Kanunu'na göre geçerli bir sözleşme mevcut iken adli yargıda konunun dava konusu edilip tahliye kararı alınmadan tek taraflı olarak kiralayanın taşınmazı boşaltma girişiminin yasal olmadığı, bu nedenle adli yargıdan alınmış bir tahliye kararı olmadan İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen tahliye işleminin yasal olmadığı, mevcut gayri yasal müdahalenin durdurulması, aksi takdirde adli ve idari işlemin yapılacağının bilinmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.." denildi.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan yıllık izinde olduğu gerekçeyle Adalar Kaymakamlığı'na vekalet ediyor.