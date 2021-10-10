Ankara’da 9 yıldır aranan kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı! Hobi bahçesi kazıldı, kemik parçaları bulundu...

2 CESEDE AİT KEMİKLER BULUNDU

Kazılarda insan kemiği parçaları bulundu. Başsavcılık ilk incelemesinde bir cesedin yakılarak toprağa gömüldüğünü, üzerinin seramikle örtüldüğünü, bunun üzerine de kat kat toprak döküldüğünü tespit etti. Çalışmalarda diğer cesede ait kemik parçalarının da bulunduğu aktarıldı.