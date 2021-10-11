Video Haber Ankara'da 9 yıldır aranan kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı! Hobi bahçesi kazıldı, kemik parçaları bulundu... | Video
Ankara'da 9 yıldır aranan kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı! Hobi bahçesi kazıldı, kemik parçaları bulundu... | Video

Ankara'da 9 yıldır aranan kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı! Hobi bahçesi kazıldı, kemik parçaları bulundu... | Video

11.10.2021 | 01:10

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Ankara'da 2012 ve 2013'te kaybolan iki kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheliler, A.T, Fahriye G. ve İbrahim T.'nin, Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu öldürerek Ayaş ilçesindeki hobi bahçesine gömdüklerini kabul etmeleri üzerine yapılan kazıda insan kemiği parçaları bulundu. İki kardeşten birinin cesedinin yakıldıktan sonra toprağa gömüldüğü, seramikle örtülerek üzerine kat kat toprak döküldüğü belirlendi. Öte yandan yapılan çalışmalarda diğer cesede ait kemikler de bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Fahriye G.'nin öldürülen çocukların annesi olduğu ve İbrahim T. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.

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