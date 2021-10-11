Tek TIK’la isim değişikliği

Uzun yıllar mahkemeler yoluyla giderilmeye çalışılan, yanlış-hatalı ya da toplumca "garip-gülünç" karşılanan isim ya da soy isimler, artık e-Devlet
sistemine eklenen hizmet ile internetten de değiştirilebilecek. İçişleri Bakanlığı
, "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması' başlıklı uygulamaya başvuru yapanların, iki yıl içinde nüfus
müdürlüğüne yazılı olarak başvurması gerektiğini duyurdu. Değişikliği, isim ya da soy isminde, imla, yazım hatası olanlar, düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunanlar, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen isme sahip olanlar yapabilecek. Diğer taraftan 2017'den bugüne kadar 275 bin 808 kişinin soyadını, 121 bin 65 kişinin ise direkt başvuru yoluyla ismini düzelttiği bildirildi.