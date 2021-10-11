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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Tek TIK’la isim değişikliği

İLKER TURAK İLKER TURAK
Tek TIK’la isim değişikliği

Yazım ve imla hatasından kaynaklı isim değişikliği talepleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferlik işlem, 6 Aralık 2022’ye kadar sürecek

Uzun yıllar mahkemeler yoluyla giderilmeye çalışılan, yanlış-hatalı ya da toplumca "garip-gülünç" karşılanan isim ya da soy isimler, artık e-Devlet sistemine eklenen hizmet ile internetten de değiştirilebilecek. İçişleri Bakanlığı, "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması' başlıklı uygulamaya başvuru yapanların, iki yıl içinde nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması gerektiğini duyurdu. Değişikliği, isim ya da soy isminde, imla, yazım hatası olanlar, düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunanlar, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen isme sahip olanlar yapabilecek. Diğer taraftan 2017'den bugüne kadar 275 bin 808 kişinin soyadını, 121 bin 65 kişinin ise direkt başvuru yoluyla ismini düzelttiği bildirildi.
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Tek TIK’la isim değişikliği
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