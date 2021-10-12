Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammül kalmadığını belirterek, "Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız." dedi. Erdoğan'ın mesajlarının içerisinde yurt içinde özellikle fahiş fiyatlarla ilgili atılacak adımları bekleyen vatandaşları ilgilendiren açıklamalar da yer aldı. İşte Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar;
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, toplantıda, sağlıktan eğitime, güvenlikten turizme ve sosyal yardımlara kadar ülkeyi ve milleti yakından ilgilendiren pek çok hususla ilgili değerlendirmeler yaptıklarını belirtti.
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG terör örgütü mensuplarının hain saldırısında şehit düşen polis memurları ile Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatlarını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan sözlerini şöyle devam ettirdi:
SON DAKİKA | OPERASYON SİNYALİ;
BARDAK TAŞTI, BU TEHDİDİ BERTARAF EDECEĞİZ
"Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız."
TÜRKİYE KORONAVİRÜSTE KRİZİ EN İYİ YÖNETENLERDEN OLDU
Kabine toplantısında sağlık alanında Kovid-19 salgınındaki gelişmeleri, hasta ve vefat sayılarından aşıdaki son duruma kadar tüm boyutlarıyla ele aldıklarını anlatan Erdoğan, Türkiye'nin bu küresel tehdide karşı en başından bu yana gerek sağlık altyapısındaki gücüyle gerek üretim ve tedarik süreçlerini devam ettirmesiyle dünyada kriz yönetimini en iyi sergileyen ülkelerin başında geldiğini aktardı.
KONTAK KAPATANLAR ŞİMDİ ZORLANIYOR
Erdoğan, salgın döneminde üretim ve ekonomide "kontak kapatan" ülkelerin şimdi yeniden çarkları döndürmekte, sistemi işletmekte ne kadar zorlandıklarını herkesin gördüğünü belirterek şunları söyledi:
"Biz salgınla mücadelemizi üretimin ve istihdamın kesintisiz sürmesini sağlayacak bir anlayışla yürütürken, maruz kaldığımız ithamları unutmadık. Gereken her türlü tedbiri almak, hizmeti sağlamak, desteği vermek suretiyle hayata geçirdiğimiz bu stratejinin ne kadar doğru olduğunu dünyada yaşanan gelişmeler bir kez daha teyit ediyor. Gelişmiş ülkelerin çoğundaki sorunun mal veya ürün eksikliğinden ziyade, yönetim zafiyetinden kaynaklandığı görülüyor. Biz tıpkı şehir hastanelerini inşa ederek sağlık krizine güçlü bir altyapı ile girdiğimiz gibi, 2018 yılında yönetim sistemimizi değiştirerek bugünlere kendimizi hazırladık. Tabii en büyük şükranı bu süreçte sabırla ve inançla hep bizim yanımızda yer alan milletimize sunuyoruz."
ÖĞRETMEN VE PERSONELE YÖNELİK ANTİJEN KİTİ ÜRETİME BAŞLIYOR
Erdoğan, diğer ülkelerin sağlık sorunları yanında ciddi sosyal çalkantılarla sarsıldığı dönemde milletle tam bir dayanışma içinde yollarına devam ettiklerini dile getirdi. Üretim ve istihdam sektörlerinin yanı sıra tüm kademeleriyle eğitimde de normalleşme adımlarını attıklarını, üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Ar-Ge merkezinde öğretmenlerimize ve personele yönelik olarak geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen test kiti üretim aşamasına geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını da bu vesileyle duyurmak istiyorum." diye konuştu.
AŞI ÇAĞRISI
Erdoğan, henüz salgının tümüyle sona ermediğini, tehdit ve tehlikenin ortadan kalkmadığını aktardı. Salgın tedbirlerine riayet etmeyi bir müddet daha sürdürmeleri gerektiğini, özellikle aşılamada hedefledikleri seviyelere bir an önce ulaşmak istediklerini söyleyen Erdoğan son dakika açıklamalarında şunları kaydetti:
"Bunun için vatandaşlarımızı, aşılarını bir an önce olmaya veya tamamlamaya davet ediyoruz. Bilhassa üniversite öğrencilerimizden yükseköğretim kurumlarındaki sosyal alanların kullanımında ve toplu taşımada tedbirlere azami dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz kendi meselemizi çözsek bile dünya bu virüsten tamamen temizlenmeden 'iş bitti' diyemeyiz.
DÜNYANIN GÜNDEMİNDEKİ SORUN: PAHALILIK
Erdoğan, dünyada enerji başta olmak üzere emtia ve gıda fiyatlarında fahiş artışların yaşandığı bir dönemde çoğu ülkenin pahalılık yanında ciddi bir mal ve ürün kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
FİYAT ARTIŞLARINDAN DOLAYI SIKINTIYA DÜŞENLERİN YANINDAYIZ
Türkiye'nin ise vaktinde aldığı tedbirler ve güçlü altyapısı sayesinde bu sıkıntılara sınırlı bir şekilde maruz kaldığını söyleyen Erdoğan, "Fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerdeki fahiş artışları içeriye sınırlı bir düzeyde yansıtarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Buna rağmen fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için de her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.
SON DAKİKA: FIRSATÇILARI AKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Kamu işçi ve memur sözleşmelerinde yaptıkları yüksek artışların bu anlayışın bir yansıması olduğuna işaret eden Erdoğan, "Artık daha çok üreten, daha çok ihraç eden, daha çok kazanan özel sektörümüzün de kendi çalışanlarını aynı şekilde koruyacak, kollayacak bir anlayışı ortaya koyacağına inanıyorum. Aynı şekilde yaşanan istisnai durumu yüksek kar hırsıyla yaptıkları fahiş fiyat artışlarının bahanesi haline getirerek milletimizin mağduriyetine yol açan fırsatçıları da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
BAKANLIĞIN İSMİNİ DEĞİŞTİRME KARARI
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyet döneminin geçtiğimiz 19 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devriminden sonraki bu en önemli atılımının şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle iklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştırdığımız yeni yapısal düzenlemelerin müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor, bünyesinde bir de İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturuyoruz.