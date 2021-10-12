Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammül kalmadığını belirterek, "Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız." dedi. Erdoğan'ın mesajlarının içerisinde yurt içinde özellikle fahiş fiyatlarla ilgili atılacak adımları bekleyen vatandaşları ilgilendiren açıklamalar da yer aldı. İşte Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, toplantıda, sağlıktan eğitime, güvenlikten turizme ve sosyal yardımlara kadar ülkeyi ve milleti yakından ilgilendiren pek çok hususla ilgili değerlendirmeler yaptıklarını belirtti.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG terör örgütü mensuplarının hain saldırısında şehit düşen polis memurları ile Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatlarını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan sözlerini şöyle devam ettirdi: