Gamze İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Gamze Ne Demek?

Gamze ismi ülkemizde sıkça kullanılan isimler arasında yer almaktadır. Bu ismin anlamı karşımıza "Bazı insanların çenelerinde ve yanaklarında doğal olarak bulunan, güldükleri zaman daha belirgin olan küçük çukur" olarak çıkar. Ayrıca Gamze isminin kökeni de Arapça diline dayanmaktadır.

Gamze İsminin Anlamı Nedir?

Ülkemizde sıkça kullanılan kız isimleri arasında bulunan Gamze isminin anlamı bu ismi bebeklerine vermek isteyen anne ve baba adayları tarafından oldukça merak edilmektedir. Gamze isminin 2 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: karşımıza "Bazı insanların çenelerinde ve yanaklarında doğal olarak bulunan, güldükleri zaman daha belirgin olan küçük çukur" ve "Yan bakış, göz süzme, sitemli bakma".

Gamze İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Anne ve baba adayları genellikle bebekleri için seçecekleri ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçmesini istemektedirler. Bu nedenle araştırdıkları ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçip geçmediğini merak etmektedirler. Gamze ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde geçen bir isim değildir. Fakat bu ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçmemesi Gamze isminin kötü bir isim olduğu anlamına gelmez. Gamze ismi İslam dinine uygun olan bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gamze İsminin Kökeni Nedir?

Gamze ismi hakkında yanıtı merak edilen sorulardan bir tanesi de bu ismin kökeni olarak karşımıza çıkar. Gamze isminin kökeni karşımıza Arapça dili olarak çıkmaktadır.

Gamze Ne Demek?

Gamze kelimesinin anlamı Gamze ismine sahip olan kişiler ve ayrıca bu ismi bebeklerine vermek isteyen anne ve baba adayları tarafından merak edilenler arasında yer almaktadır. Gamze kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı karşımıza "Bazı insanların çenelerinde ve yanaklarında doğal olarak bulunan, güldükleri zaman daha belirgin olan küçük çukur" ve "Yan bakış, göz süzme, sitemli bakma" şeklinde çıkmaktadır.