Minik öğrencilerin ‘Başkanı Tanıma’ dersi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üç yıl önce 6 merkezde başlattığı, bugün 16 merkezde binlerce öğrenciye ulaşan Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinde eğitim gören minik öğrenciler, Milli Eğitim müfredatına ek olarak 'Şehrim Bursa' ve değerler eğitimi de alıyor. 'Şehrim Bursa' dersinin 'Başkanımızı Tanıyalım' konu başlığını uygulamalı olarak işleyen minik öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Derslerde yaptıkları etkinlikleri Başkan Aktaş'a anlatan minik öğrenciler, Başkan Aktaş'ın sorularına verdikleri cevaplarla yüzlerde tebessüm oluşturdular.

BURSA'YI DAHA İYİ TANIYORLAR

Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri'nde Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına ek olarak çocukların Bursa'yı daha iyi tanıyabilmeleri adına 'Şehrim Bursa' eğitiminin de verildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Açıldığından bu yana 4000'e yakın öğrenci eğitim hayatına Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi ile başladı. Burada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan müfredata ek olarak eğitimler de veriyoruz. Bu kapsamda; değerler eğitimi, İngilizce eğitimleri ve kendi oluşturduğumuz, çocuklarımızın kendi şehirlerini, kendi kültürlerini öğrenebilmeleri adına Şehrim Bursa konusunu işliyoruz. Bu değerlerin ne kadar önemli olduğu, günlük hayatımızdan paylaşılan örneklerle çocuklara aktarılıyor. Okul öncesi değerler eğitimi, iletişim derslerini de içeriyor ve bu derslerde günlük hayat ile alakalı pek çok uygulama yapılıyor. Çocuklarımız Bursa'nın tarihi, kültürel ve manevi değerlerini tanıyor ve öğreniyorlar. 17 ilçemizi ve o ilçelerin önemli olan özelliklerini öğreniyor ve uygulama yapıyorlar" diye konuştu.

KIZ ÇOCUKLARINA ÖZEL ÖNEM

Ziyarette 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne de dikkat çeken Başkan Alinur Aktaş, kız çocuklarının eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve eğitim sürecinden de en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak gerektiğini söyledi. Dünya Kız Çocukları Günü'nün 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başladığını hatırlatan Aktaş, 'Bugün aynı zamanda 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü. Dünya çapında kutlanan bir gün. Kız çocuklarımızın eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınıyor. Bugün de farklı Ana Kucağı Merkezleri'nden çoğunlukla kız çocuklarımızı ağırladık. Bu vesileyle artarak, bütün bir Bursa'yı heyecanla saran Ana Kucağı Projemizde hizmet veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca evlatlarını bizlere güvenerek teslim eden anne ve babalarımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizin ve şehrimizin geleceği çocuklarımızla daha güzel olacak. Dünya Kız Çocukları Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Başta kendi kızım olmak üzere tüm kız çocuklarımıza sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler temenni ediyorum" dedi.

Ziyaretin ardından çocuklar, kendi yaptıkları resimleri ve üzerinde Başkan Aktaş'ın fotoğrafı ve Bursa'nın değerlerinin bulunduğu Çınar Ağacı maketini Başkan Aktaş'a hediye etti. Başkan Aktaş da günün anısına minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.