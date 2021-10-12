Son dakika: Mirgün Cabas’a Selim Kiraz davası! Attığı tweet...

ÖZÜR DİLEYİP İZNE AYRILMIŞTI

Kamuoyunda tepkilere neden olan paylaşımlar sonrası Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Vural "CNN TÜRK programcısı Mirgün Cabas'ın şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alınması olayı ile ilgili olarak atmış olduğu tweet, yayın ilkelerine aykırı görülmüştür" demişti. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Cabas ise, "Tweetim nedeniyle üzdüklerimden, başta şehit savcı Kiraz'ın yakınları ve ailesinden içtenlikle özür dilerim" demişti. Cabas, tweeti nedeniyle Doğan Medya Grubu'nun da hedef alınmasına dikkat çekerek, "Çalıştığım grubu ve kanalı hedef alan bir linç kampanyasına izin verdiğim için de kendime kızgınım" ifadesini kullandı ve iki günlük izine ayrıldığını duyurmuştu.