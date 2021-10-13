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Giriş Tarihi: 13.10.2021 20:40 Son Güncelleme: 13.10.2021 21:00

Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu kabul etti

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de bir açıklama yapıldı.

İşte o paylaşım:

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti
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