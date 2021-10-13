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OTOMATİK OYNAT
01:00
Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti 13.10.2021 | 21:24
01:17
Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı 13.10.2021 | 20:10
00:44
Oğlunu ikna edip planı kurdular! Kadıköy'de korkunç cinayet 13.10.2021 | 19:57
03:06
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı 13.10.2021 | 19:29
00:16
Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine AK Parti'den açıklama 13.10.2021 | 17:09
09:04
10:37
01:25
Türk Silahlı Kuvvetlerinin minik yardımcıları: ‘ACROB İKA’ | Video 13.10.2021 | 10:24
01:30
Hava Durumu 13-10-2021 13.10.2021 | 08:00
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05:08
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01:36
9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 12.10.2021 | 09:04
01:24
01:30
Hava Durumu 12-10-2021 12.10.2021 | 08:00
01:29
Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki 11.10.2021 | 15:41
00:09
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı 11.10.2021 | 15:35