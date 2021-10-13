Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "YPG/PKK'ya Harekat" açıklaması! ABD ve Rusya sözünü tutmadı

"BU SİLAHLARI KİM VERİYOR?"

ABD 'Kınıyoruz bu saldırıları' diyor. Bu silahları kim veriyor. Bu silahları sen veriyorsun, sen destekliyorsun! Bu samimiyetsiz bir açıklamadır. Aslında PKK/YPG'ye yönelik yapacağımız her hamle Suriye'nin toprak bütünlüğü için de önemli.

Burada aslında PKK YPG'ye yönelik yapacağımz her hamle tıpkı DEAŞ'a yapıldığı gibi Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü için de önemli.