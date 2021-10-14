Bilal Erdoğan: Kurumları kötülemek kolay değil

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Hacı Hasan Mahallesi'nde bulunan ve restorasyonu yeni biten üç katlı Pembe Köşk'ü, Ensar Vakfına tahsis etti. Tamamlanan çalışmaların ardından İlim Yayma Vakfı Genel Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla Ensar Vakfının açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, "Kurumlarımızın itibarsızlaştırmasına müsaade etmemeliyiz. Ülkemizin bir sürü böyle kurumu var. Bunların hepsinin değeri var. Bu kurumları kötülemek kolay değil. Belediyemize algıya kulak asmadığı ve bu kurumu açtırdığı için teşekkür ederim." dedi.

YOĞUN KATILIM

Açılışa Bilal Erdoğan yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Ensar Vakfı Genel Başkanı Şener Ağaç, Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı, ilçe Belediye Başkanları, İlçe Başkanları katılım sağladı.

"BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR ETTİ"

Ensar Vakfının Şube Başkanı Musa Taşçı'nın yaptığı açılış konuşmasında; "Pembe Köşk açılış merasimine hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle anıyorum. Bize destek ve güç verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz vakıfız. Bizim amacımız çocuklarımızı yetiştirmek. Son 20 yılda üniversiteler çoğaldı. Ülke geleceğini onlara emanet etmek en büyük amacımızdır. Ensar Vakfı meyvelerini vermeye başlamıştır. Özellikle Tahir Başkanıma güzel endamına teşekkür ediyorum. Şu Pembe Köşkü Ensar'a teslim etti. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"BU BİZİM DURUŞUMUZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün burada çok güzel bir açılış için bir araya geldik. Ensar Vakfımız için Büyükşehir Meclisinden bir karar geçirmiş ve hemen sol taraftaki Pembe Köşk'ü Ensar Vakfımıza tahsis kararını almıştık. O dönemde kamuoyunda bazı çalışmalar yapıldı. Bugün olduğu gibi o zamanda bazı manipülasyonlar yapıldı. Bu tür hizmete tahsis edilmiş vakıflarla ilgili kirli bir kampanya yürütülüyor. Bu bizim bir duruşumuzdur, bakışımızdır." şeklinde konuştu.

"2 YER VERMEYEN NAMERT OLSUN"

Büyükakın; "Biz ne Ensar Vakfının ne de Allah rızası dışında bir gaye taşımadıklarını ama kınayanların ne yapmak istediklerini söylemiştik. Biz bu algı kampanyasına geri adım atmayacağız. En temel yargı kanunlarından biridir. Bir kişinin işlediği suç şahsidir. Kişinin işlediği suçun gereğini devlet yapar. Siz önce iddia edip ondan sonrada camianın tamamına suç atamazsınız. Akıllarda sadece Ensar Vakfına çocuk istismarı yeri diyerek herkesin aklında algı kaldı. Bu suçu işleyen kişi 506 yıl hapis cezası aldı. Böyle bir şey yok. Ensar Vakfı gereğini yaptı. Mahkemede gereken hüküm verildi. Aynı şeyi yapmaya çalışıp şuan TÜGVA'nın yurtlarına sıçratmaya çalışıyorlar. Eğer bir yer alırlarsa 2 yer vermeyen namert olsun. Burası Ensar Vakfına anasının ak sütü gibi helal olsun. Tüm vakıflara derneklere sonuna kadar destek vereceğiz. Bu bir duruştur bu bir varoluş mücadelesidir. Ensar Vakfının hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"DURDUĞUMUZ YERİN FARKINDAYIZ"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Aslında kavga değerli hatiplerinde hitap ettiği gibi bu topraklardan İslamı söküp atmaktır. Açıkça İslam düşmanlığı yapamayanlar sinsi bir saldırı gerçekleştiriyor. Mağdurların mazlumların yanında çalışmak için çok kuvvetli olmalıyız. Biz her zaman durduğumuz yerin farkındayız. Ensar Vakfımızın hayırlı olmasını diliyor Belediyemizi kutluyorum." dedi.

"ENSAR VAKFI EMEK VERİYOR"

İlim Yayma Vakfı Genel Başkanı Bilal Erdoğan, "Vakıf Dernekler Kamu hizmetini tamamlayan kurumlardır. Elbette vatandaş vergisini verir devlette bu vergi imkânlarıyla vatandaşına hizmet götürür. Ama öyle alanlar vardır ki devlet gözden kaçırır. İşte bunlar için Sivil Toplum Kuruluşlarına görev düşer. Dünyanın her tarafında bu Sivil Toplum Kuruluşları çalışırlar. Yaşlı hizmetleri bunlardan bir örnek. Ne kadar gönüllü olunursa o kadar muhaffak olunur. Hayvan severler de aynı şekilde, kim hayvan severler kadar hayvanları koruyabilir? Çevrenin korunması da aynı şekilde. Dünyanın her tarafında kamu Sivil Toplum Kuruluşlarını bu işe dahil eder. Burada da Belediyemiz bu köşkü Ensar Vakfına veriyor. Ensar Vakfı'da gönüllüleri toplayarak bu iş için emek veriyor." şeklinde konuştu.

"KÖTÜLEMEK KOLAY DEĞİL"

Erdoğan, "Bizim bu kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var. Bu memleket geleceğe değerleriyle mi büyüyecek değersiz mi büyüyecek. Ülkede bunun mücadelesi var. Gençlerimiz inançlı dindar olsun mu olmasın mı? Niye bunları silip atmaya çalışalım? Bu toprakları bu topraklar yapan değerler etrafında pek ala yaşarız. Ama bunu bizim düşmanlarımız istemiyor. Eskiden beri bu duruşu istemeyenlere dik duracağız. Kurumlarımızın itibarsızlaştırmasına müsaade etmemeliyiz. Ensar Vakfı bir kurum. Ülkemizin bir sürü böyle kurumu var. Bunların hepsinin değeri var. Bu kurumları kötülemek kolay değil. Belediyemize algıya kulak asmadığı ve bu kurumu açtırdığı için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.