İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de açılışa katıldı | Video

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Bizim bu kurumlarımızın hedef alınması benden önce de büyüklerimiz çok güzel ifade ettiler bir sebebi var. Ya bu memleket geleceğe değerleriyle mi yürüyecek, değersizleştirerek mi yürüyecek. Yani Türkiye Avrupa'nın herhangi bir ülkesine benzeyip kendi kimliğini kaybetmeli mi? Kaybetmemeli mi? Bu meselelerin önemi var mı? Yok mu? Bunun bir mücadelesi var ülkede." dedi.