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Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:11

Bodrum’da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum’da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken Yunan unsurları tarafından geri itilen toplam 25 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum'da bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. İhbar üzerine söz konusu noktalara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları tarafından, Yunan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı.

Muğla açıklarından yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken kurtarılan toplam 25 düzensiz göçmen kurtarılarak Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Bodrum’da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
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