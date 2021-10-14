Bodrum’da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. İhbar üzerine söz konusu noktalara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları tarafından, Yunan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı.

Muğla açıklarından yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken kurtarılan toplam 25 düzensiz göçmen kurtarılarak Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.