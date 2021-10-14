İmamoğlu’na makam odası için hazırlamışlar





Sonra öğrendik ki o binada bulunan 8 işyerinden sadece biz ticaret yapmıyormuşuz, diğer tüm mekânlar işyeriyken bizim kira bedelimiz ile diğer 7 işyerinin kirası da birbirine çok yakınmış. Hatta CHP İlçe Başkanı'nın ailesi de o iş yerlerinden birinin işgalcisiymiş. Böylelikle bu manipülasyonları da boşa çıkmış oldu.