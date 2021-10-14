Meral Akşener'in bir tiyatrosu daha çöktü! "Çiftçi çocuğuyum" dedi, İYİ Partili çıktı

Hükümeti hedef almak için "Millet aç" algısı oluşturmaya çalışan ve ziyaret ettiği her şehirde bir skandala imza atan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni algı operasyonu kısa sürede deşifre oldu.

Birçok ilde 'esnaf ziyareti' adı altında algı yapan Meral Akşener'in son adresi Tokat oldu. Burada esnafı ziyaret eden Akşener, çiftçi olduğunu söyleyen bir gençle yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

Akşener'in yanına giderek hükümeti eleştiren Göktuğ Senemoğlu isimli kişi kendisinin makine mühendisi, babasının ise çiftçi olduğunu öne sürdü.