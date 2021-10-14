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Giriş Tarihi: 15.10.2021 01:41 Son Güncelleme: 15.10.2021 01:49

Meral Akşener'in bir tiyatrosu daha çöktü! "Çiftçi çocuğuyum" dedi, İYİ Partili çıktı

Meral Akşener’in bir tiyatrosu daha çöktü! Çiftçi çocuğuyum dedi, İYİ Partili çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümeti hedef almak için sergilediği tiyatrolara yenisini ekledi. Akşener, ziyareti sırasında yanına gelen ve hükümeti eleştiren Göktuğ Senemoğlu isimli kişinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftçi olduğunu söyleyen Senemoğlu'nun İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu’nun oğlu olduğu ortaya çıktı.

Hükümeti hedef almak için "Millet aç" algısı oluşturmaya çalışan ve ziyaret ettiği her şehirde bir skandala imza atan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni algı operasyonu kısa sürede deşifre oldu.

Birçok ilde 'esnaf ziyareti' adı altında algı yapan Meral Akşener'in son adresi Tokat oldu. Burada esnafı ziyaret eden Akşener, çiftçi olduğunu söyleyen bir gençle yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

Akşener'in yanına giderek hükümeti eleştiren Göktuğ Senemoğlu isimli kişi kendisinin makine mühendisi, babasının ise çiftçi olduğunu öne sürdü.

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKAN YARDIMCISININ OĞLU ÇIKTI

Meral Akşener'in paylaştığı videodaki şahsın, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu'nun oğlu olduğu ortaya çıktı.

Oğlunun çiftçi olduğunu söylediği Orhan Senemoğlu'nun ise emekli öğretmen olduğu öğrenildi.

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Meral Akşener'in bir tiyatrosu daha çöktü! "Çiftçi çocuğuyum" dedi, İYİ Partili çıktı
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