Meral Akşener'in bir tiyatrosu daha çöktü! "Çiftçi çocuğuyum" dedi, İYİ Partili çıktı

Hükümeti hedef almak için "Millet aç" algısı oluşturmaya çalışan ve ziyaret ettiği her şehirde bir skandala imza atan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni algı operasyonu kısa sürede deşifre oldu.
Birçok ilde 'esnaf ziyareti' adı altında algı yapan Meral Akşener'in son adresi Tokat oldu. Burada esnafı ziyaret eden Akşener, çiftçi olduğunu söyleyen bir gençle yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.
HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
Akşener'in yanına giderek hükümeti eleştiren Göktuğ Senemoğlu isimli kişi kendisinin makine mühendisi, babasının ise çiftçi olduğunu öne sürdü.
İYİ PARTİ İLÇE BAŞKAN YARDIMCISININ OĞLU ÇIKTI
Meral Akşener'in paylaştığı videodaki şahsın, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu'nun oğlu olduğu ortaya çıktı.
Oğlunun çiftçi olduğunu söylediği Orhan Senemoğlu'nun ise emekli öğretmen olduğu öğrenildi.