Meral Akşener'in bir tiyatrosu daha çöktü! "Çiftçi çocuğuyum" dedi, İYİ Partili çıktı | Video
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümeti hedef almak için sergilediği tiyatrolara yenisini ekledi. Akşener, Tokat'ta esnaf ziyareti sırasında yanına gelen ve hükümeti eleştiren Göktuğ Senemoğlu isimli kişinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftçi olduğunu söyleyen Senemoğlu'nun İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu’nun oğlu olduğu ortaya çıktı.