Millet İttifakı birbirine düştü

Millet İttifakı
'nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti
, TBMM'de birbirine düştü. İYİ Partili milletvekilleri Genel Kurul'u terk etti. Genel Kurul'un önceki gün yapılan toplantısında İYİ Parti Grubu adına konuşma yapan Durmuş Yılmaz
'ın konuşması, süresi dolunca mikrofonu otomatik olarak kapandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
, oturumu yöneten CHP'li TBMM Başkanvekili Haydar Akar
'dan, mikrofonun açılmasını istedi, ancak Akar, "Konuşma süresi dolan hiçbir milletvekilinin mikrofonunu, talep olmaması halinde açmadığı" yanıtını verdi. Akar, "Her şeye müdahale ediyorsunuz, lütfen müdahale etmeyin. Söz talep edenlere ilave süre veriyorum ama talep etmeyenlerin de bitirmesini bekliyorum. Lütfen, ben sizin yönetiminize müdahale ediyor muyum" deyince gerilim yükseldi. İYİ Parti Grubu, Akar'ı protesto ederek Genel Kurul'u terk etti. Yaklaşık 10 dakika sonra İYİ Partili vekiller tekrar Genel Kurul'a geri döndü. ANKARA