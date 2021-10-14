Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi! ’Tam bağımsız savunma sanayii’ vurgusu

'TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ' VURGUSU

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır.