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Giriş Tarihi: 14.10.2021 17:43 Son Güncelleme: 14.10.2021 17:51

Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayii' vurgusu

AA
Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi! ’Tam bağımsız savunma sanayii’ vurgusu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı toplantıda, 'Tam bağımsız savunma sanayii vurgusu' yapıldı.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayii vurgusu' | Video

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, toplantıda TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

'TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ' VURGUSU

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır.

Toplantıda savunma sanayii ekosistemimizin daha da güçlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

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Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayii' vurgusu
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