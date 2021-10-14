Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayii vurgusu' | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
08:27
01:19
02:27
Taliban heyeti Ankara'da | Video 14.10.2021 | 14:51
00:51
MSB bu görüntülerle duyurdu! 5 günde 16 YPG/PKK'lı etkisiz | Video 14.10.2021 | 14:41
07:34
Bakan Akar'dan YPG/PKK'ya operasyon mesajı: Gereken yapılacak 14.10.2021 | 11:13
02:40
Mehmet Barlas | Dolar yükseldikçe moraller düşüyor 14.10.2021 | 13:33
03:17
Engin Ardıç | Bir kutsal kitapları eksikti... 14.10.2021 | 13:31
03:41
Salih Tuna | Roller dağıtıldı 14.10.2021 | 13:29
00:12
PKK’ya darbe 14.10.2021 | 12:45
02:23
06:04
02:48
Mehmet Barlas | Bahçeli siyaset dersi veriyor 13.10.2021 | 18:37
03:19
Hilal Kaplan | Süresiz nafakaya çözüm ne zaman? 13.10.2021 | 18:35
00:16
Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine AK Parti'den açıklama 13.10.2021 | 17:09
07:13
Yavuz Donat | İstiklal destanı yazılan şehir 13.10.2021 | 15:25
04:18
Şebnem Bursalı | CHP’den siyasete suikast! 13.10.2021 | 15:23
04:01
Dilek Güngör | Bir yarıştan daha fazlası… 13.10.2021 | 15:21
02:42
Engin Ardıç | Vururlar mı? 13.10.2021 | 11:52
03:04
Asfalta milyonlar gitti, yollar delik deşik | Video 13.10.2021 | 09:15
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı toplantıda, 'Tam bağımsız savunma sanayii vurgusu' yapıldı.