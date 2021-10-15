Başkan Erdoğan: İmam Hatiplere düşmanlık etmelerinin nedeni işte budur...

"CHP ZİHNİYETİ MİLLET İLE HESAPLAŞMASINI HEP İMAM HATİPLER ÜZERİNDEN YÜRÜTMÜŞTÜR"

Bugün 70 yaşında olan imam hatipler, her adımı sabır, samimiyet ve azim ile yürütülen bir mücadelenin eseridir. Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur. Vesayetin gölgesi ortadan kalktıkça imam hatiplerin kapısına vurulan zincirler kırılmıştır. CHP zihniyeti, millet ile, milletin değerleri ile hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yürütmüştür. Ellerine geçen her fırsatı ya bu okulları kapatmak ya da ellerindeki kazanılmış hakları engellemek için kullanmışlardır. İmam hatiplerin 70 yıllık mazisine baktığımızda bu durumun sayısız örneği ile karşılaşıyoruz.

Merhum Menderes'in 1950 seçimlerinden zaferle çıktıktan sonra ilk icraati ezanın aslı gibi okunmasıdır. Diğeri ise imam hatip okullarının açılmasıdır. Dönemin CHP bürokrasisi imam hatipleri açtırmamak için ayak sürümüştür.

İmam hatipler 28 Şubat döneminde vesayetçilerin hedefi olmuş, kat sayı zulmüyle üniversite hayallerine set vurulmuştur. 2011 yılında kat sayı uygulamasını kaldırarak, 1 sene sonra da 4+4+4 uygulaması ile orta okul kısmını açarak imam hatiplerin fetret dönemini hamdolsun biz sonlandırdık. İmam hatip mezunuyum, çocuklarımı imam hatipte okudum. Ama imam hatipçi olmadım. Tüm okullara seferber olduk. Bütün okullarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz.