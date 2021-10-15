Başkan Erdoğan'dan İmam Hatip Okulları Sempozyumu'nda önemli açıklamalar | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 15.10.2021 | 14:55
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İstanbul merkezli 16 ilde büyük çaplı DHKP-C operasyonu | Video 15.10.2021 | 12:58
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FETÖ’nün Jandarma ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına 98 gözaltı kararı | Video 15.10.2021 | 10:08
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İngiliz sanatçı Banksy'nin eseri rekor fiyata alıcı buldu | Video 15.10.2021 | 00:13
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu | Video 14.10.2021 | 22:55
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İngiltere'de sahte polis alarmı | Video 14.10.2021 | 22:37
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Nişantaşı'nda elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 14.10.2021 | 21:34
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu"nun açılışına katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.