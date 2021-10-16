CHP’li Feyza Altun’un AK Partililere yönelik nefret dolu paylaşımına tepki yağdı

Altun, "Birilerinden nefret ettiğim için kendimden utanıyorum… Kötü bi duygu. Tahammülümün kalmaması beni üzüyor ve yakıştırmıyorum kendime." ifadelerini kullandı.

İBB SEÇİMLERİNDEN ÖNCE TEHLİKELİ BİR PROVOKASYONA İMZA ATMIŞTI

CHP'li Feyza Altun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden önce çok tehlikeli bir provokasyona imza atmıştı. Altun, "Bu süreçte bomba patlarsa, terör hortlar toplum terörize edilirse müsebbibi bellidir" demişti.

İşte Feyza Altun'un skandal paylaşımına gelen tepkilerden bazıları: