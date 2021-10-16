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Haberler Gündem Haberleri CHP'li Feyza Altun'un AK Partililere yönelik nefret dolu paylaşımına tepki yağdı
Giriş Tarihi: 16.10.2021 19:09 Son Güncelleme: 16.10.2021 19:15

CHP'li Feyza Altun'un AK Partililere yönelik nefret dolu paylaşımına tepki yağdı

CHP’li Feyza Altun’un AK Partililere yönelik nefret dolu paylaşımına tepki yağdı

CHP'li avukat Feyza Altun, Twitter hesabından AK Parti ve seçmenlerine nefret kusan bir paylaşımda bulundu. Altun'un "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" paylaşımına tepki üstüne tepki yağdı. Altun'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen avukat Feyza Altun, Twitter hesabından AK Partililere yönelik tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Altun, paylaşımında, "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Feyza Altun'un paylaşımına hem gazeteci hem de siyasilerden tepki üstüne tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine paylaşımı silmek zorunda kalan Altun, ardından bir tweet attı.

Altun, "Birilerinden nefret ettiğim için kendimden utanıyorum… Kötü bi duygu. Tahammülümün kalmaması beni üzüyor ve yakıştırmıyorum kendime." ifadelerini kullandı.

İBB SEÇİMLERİNDEN ÖNCE TEHLİKELİ BİR PROVOKASYONA İMZA ATMIŞTI

CHP'li Feyza Altun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden önce çok tehlikeli bir provokasyona imza atmıştı. Altun, "Bu süreçte bomba patlarsa, terör hortlar toplum terörize edilirse müsebbibi bellidir" demişti.

İşte Feyza Altun'un skandal paylaşımına gelen tepkilerden bazıları:

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CHP'li Feyza Altun'un AK Partililere yönelik nefret dolu paylaşımına tepki yağdı
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