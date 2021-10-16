Video Haber CHP'li Feyza Altun'un AK Partililere yönelik nefret dolu paylaşımına tepki yağdı | Video
CHP'li Feyza Altun'un AK Partililere yönelik nefret dolu paylaşımına tepki yağdı | Video

CHP'li Feyza Altun'un AK Partililere yönelik nefret dolu paylaşımına tepki yağdı | Video

16.10.2021 | 20:13

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CHP'li avukat Feyza Altun, Twitter hesabından AK Parti ve seçmenlerine nefret kusan bir paylaşımda bulundu. Altun'un "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" paylaşımına tepki üstüne tepki yağdı. Altun'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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