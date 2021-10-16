CHP'li Feyza Altun'un AK Partililere yönelik nefret dolu paylaşımına tepki yağdı | Video
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CHP'li avukat Feyza Altun, Twitter hesabından AK Parti ve seçmenlerine nefret kusan bir paylaşımda bulundu. Altun'un "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" paylaşımına tepki üstüne tepki yağdı. Altun'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.