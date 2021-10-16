DHKP/C’nin kaos planı deşifre oldu! Hazırlık aşamasındaki terör eylemi engellendi





YAKALANAN BİR HÜCRE ÜYESİNİN İTİRAFLARI ÖRGÜTÜN KİRLİ PLANINI DEŞİFRE ETTİ

O tarihlerde art arda düzenlenen onlarca operasyonun son halkasında, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve sorguda çözülen bir hücre üyesinin verdiği bilgi ve belgelerden yola çıkan güvenlik güçleri, DHKP/C'nin yeni eylem şemasına ve kirli planına ulaştı. Söz konusu örgüt üyesinin polise yaptığı itirafların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı titizlikle araştırıldı. Elde edilen örgütsel dokümanlar ile DHKP/C'li itirafçının aktardığı bilgi ve belgeler birbiriyle örtüşünce örgüt şemasındaki isimler tek tek tespit edildi. DHKP/C ve ona yakın dernek ve grupların her hareketi mercek altına alındı. Ardından eylem hücrelerini çökertmek için dün düğmeye basıldı. Sabah erken saatlerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale başta olmak üzere 16 ilde başlatılan operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 126 şüpheliden 79'u yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, önceki operasyonlarda DHKP-C'nin "karargah" olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen baskında yakalanan R.A., Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek örgütün sözde 'Hatay il sorumluluğunu' yürüttüğü iddia edilen S.Ö., yine aynı örgüte mensup olduğu gerekçesiyle geçmişte Doğu Karadeniz bölgesinde yakalanıp tutuklanan H.B.Y., örgüt talimatıyla açlık grevi eyleminde bulunan S.Ç.'nin yanı sıra geçmiş soruşturmalarda 'canlı bomba' iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen D.K. gibi isimler de yer alıyor. Polis ve jandarma, baskın yapılan adreslerde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.