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Giriş Tarihi: 16.10.2021 19:43 Son Güncelleme: 16.10.2021 20:03

DHKP/C'nin Taksim planı deşifre oldu! "Rehine alma" ve sözde "Rehine pazarlığı"...

İHA
DHKP/C’nin Taksim planı deşifre oldu! Rehine alma ve sözde Rehine pazarlığı...

İstanbul merkezli 16 ilde terör rögütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 126 şüpheliden 84'ü gözaltına alındı. Örgütün Türkiye çapındaki eylem planına ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Teröristlerin, soruşturma evresindeki DHKP/C davalarına bakan ağır ceza hakimleri ile emniyet mensuplarını rehin alarak Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı önüne götürüp taleplerine karşılık sözde pazarlık konusu yapmayı planladıkları ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, dün İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 84 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yeni bilgi ve belgelerden yola çıkan güvenlik güçleri, örgütün yeni eylem şemasına ve kirli planına ulaşmış, ülke genelinde DHKP/C davalarına bakan bazı ağır ceza hakimleri ile polis mensuplarını silahla rehin alıp kaçırmayı, bu yöntemle sansasyonel eylem gerçekleştirmeyi hedefledikleri tespit edilmişti.

DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı | Video

POLİSLERİ KAÇIRIP PAZARLIK YAPACAKLARDI

Emniyet binalarına yönelik istihbarat ve keşif çalışması yürüten hücre üyelerinin, söz konusu binalara yönelik sansasyonel nitelikte eylem arayışı içerisinde oldukları saptandı.

Özellikle Taksim Meydanı'nda devriye görevi yapan polisleri rehin alıp kaçırarak pazarlık konusu yapmayı hedefleyen DHKP/C üyelerinin, kaçırma eyleminin başarılı olması halinde propaganda nitelikte olarak kaçırmayı başardıkları emniyet mensubunun silahına el koyup Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde taleplerinin yerine getirilmesi için -sözde "pazarlık yapmayı" planladıkları belirlendi.

5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespitler sonucu gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 şüpheli da gözaltına alındı.

Baskınlarda adı geçen eylemde kullanmak üzere 1 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 47 adet fişek ele geçirildi.

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DHKP/C'nin Taksim planı deşifre oldu! "Rehine alma" ve sözde "Rehine pazarlığı"...
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