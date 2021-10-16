DHKP/C'nin Taksim planı deşifre oldu! "Rehine alma" ve sözde "Rehine pazarlığı"...

Yeni bilgi ve belgelerden yola çıkan güvenlik güçleri, örgütün yeni eylem şemasına ve kirli planına ulaşmış, ülke genelinde DHKP/C davalarına bakan bazı ağır ceza hakimleri ile polis mensuplarını silahla rehin alıp kaçırmayı, bu yöntemle sansasyonel eylem gerçekleştirmeyi hedefledikleri tespit edilmişti.

DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı | Video

POLİSLERİ KAÇIRIP PAZARLIK YAPACAKLARDI

Emniyet binalarına yönelik istihbarat ve keşif çalışması yürüten hücre üyelerinin, söz konusu binalara yönelik sansasyonel nitelikte eylem arayışı içerisinde oldukları saptandı.