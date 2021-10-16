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OTOMATİK OYNAT
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DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı | Video 16.10.2021 | 19:27
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Mahmut Övür | Saadet Partisi ne yapacak? 16.10.2021 | 17:14
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Mehmet Barlas | Yunanistan şımarıklığı bırakmalı 16.10.2021 | 17:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti 16.10.2021 | 12:18
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Murat Şahin: “İstemediğimiz bir mağlubiyetti, üzgünüz” | Video 15.10.2021 | 23:46
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik dün düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 126 şüpheliden 84’ü yakalanırken, örgütün Türkiye çapındaki eylem planına ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Sansasyonel eylem arayışındaki örgütün, soruşturma evresindeki DHKP/C davalarına bakan ağır ceza hakimlerinin yanı sıra, polisleri silah zoruyla kaçırma ve rehin almayı tasarladıkları, rehin alınacak emniyet mensuplarını Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı önüne götürüp taleplerine karşılık sözde pazarlık konusu yapmayı planladıkları ortaya çıktı.