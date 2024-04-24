Ağrı'da Taşlıçay Deresi'nde mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
Ağrı'da debisi yükselen Taşlıçay Deresi'nde mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
00:27
Ağrı'da Taşlıçay Deresi'nde mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı 24.04.2024 | 22:23
02:01
Metrobüs'te yangın paniği! Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu 24.04.2024 | 20:45
01:04
Libya'da gökyüzünün rengi turuncuya döndü 24.04.2024 | 18:47
00:32
PKK'nın sözde Almanya sorumlusu Saim Çakmak yakalandı! 24.04.2024 | 18:02
04:28
Melih Altınok | Dön baba dönelim... 24.04.2024 | 16:50
03:21
Hilal Kaplan | Alman Cumhurbaşkanı teftişte... 24.04.2024 | 16:48
30:12
03:41
Salih Tuna | Cübbeli Ahmet (k.s) onu kime seçti? 24.04.2024 | 16:46
03:26
Dilek Güngör | Kürt petrolü beklemede! 24.04.2024 | 16:44
04:12
Kerem Alkin | Küresel ticarette 'jeoekonomik parçalanma' 24.04.2024 | 16:41
07:55
Yavuz Donat | Önce huzur 24.04.2024 | 16:35
06:34
08:02
TCG İstanbul, yüzde 80 yerlilik oranıyla Mavi Vatan’da görev alıyor | Video 24.04.2024 | 15:10
03:13
ASELSAN EJDERHA Elektronik harpte fark oluşturacak | Video 24.04.2024 | 15:11
10:45
00:40
01:02
01:05
24:05
Başkan Erdoğan Külliye'de çocukları kabul etti 23.04.2024 | 22:36