Dilek Güngör | KDV hilesiyle devleti soyuyorlar!
Dilek Güngör'ün 26.04.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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