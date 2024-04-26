İstanbul'da Kudüs Konferansı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı”nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Ellerindeki basın ve lobi gücüyle Gazze'de işledikleri cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz." dedi. Erdoğan, "Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını 'Gazze Kasabı' olarak tarihe utançla yazdırmıştır Sırf İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız" ifadelerine yer verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
34:34
İstanbul'da Kudüs Konferansı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 26.04.2024 | 16:23
04:15
04:56
Eski bakan ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a veda | Video 26.04.2024 | 14:07
47:36
00:22
Tekirdağ'da terör örgütü lideri yakalandı 25.04.2024 | 21:34
00:30
Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı 25.04.2024 | 21:30
01:09
00:09
00:27
Ağrı'da Taşlıçay Deresi'nde mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı 24.04.2024 | 22:23
02:01
Metrobüs'te yangın paniği! Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu 24.04.2024 | 20:45
01:04
Libya'da gökyüzünün rengi turuncuya döndü 24.04.2024 | 18:47
00:32
PKK'nın sözde Almanya sorumlusu Saim Çakmak yakalandı! 24.04.2024 | 18:02
04:28
Melih Altınok | Dön baba dönelim... 24.04.2024 | 16:50
03:21
Hilal Kaplan | Alman Cumhurbaşkanı teftişte... 24.04.2024 | 16:48
30:12
03:41
Salih Tuna | Cübbeli Ahmet (k.s) onu kime seçti? 24.04.2024 | 16:46
03:26
Dilek Güngör | Kürt petrolü beklemede! 24.04.2024 | 16:44
04:12
Kerem Alkin | Küresel ticarette 'jeoekonomik parçalanma' 24.04.2024 | 16:41
07:55
Yavuz Donat | Önce huzur 24.04.2024 | 16:35