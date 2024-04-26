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Video Haber İstanbul'da Kudüs Konferansı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
İstanbul'da Kudüs Konferansı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

İstanbul'da Kudüs Konferansı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

26.04.2024 | 16:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı”nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Ellerindeki basın ve lobi gücüyle Gazze'de işledikleri cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz." dedi. Erdoğan, "Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını 'Gazze Kasabı' olarak tarihe utançla yazdırmıştır Sırf İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız" ifadelerine yer verdi.

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