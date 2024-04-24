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Video Haber Libya'da gökyüzünün rengi turuncuya döndü
Libya'da gökyüzünün rengi turuncuya döndü

Libya'da gökyüzünün rengi turuncuya döndü

24.04.2024 | 18:47

Kuzey Afrika ülkesi Libya'da Sahra Çölü'nden gelen toz bulutunun etkisiyle gökyüzü turuncuya büründü.

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