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Video Haber Son dakika: Hollanda Başbakanı İstanbul'da! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Hollanda Başbakanı İstanbul'da! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Hollanda Başbakanı İstanbul'da! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

26.04.2024 | 18:00

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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