Metrobüs'te yangın paniği! Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu
Avcılar'da metrobüste çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangında müdahale ederken trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
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