Önder Aksakal ile tartışan DEM'li Sırrı Sakık'tan PKK güzellemesi: Sen dağların hizmetçisi olamazsın
31 Mart seçiminde kazandıkları belediyelerde ‘İstiklal Marşı ve Bayrağa hakaret’ ederek tartışmalara yol açan DEM’liler gerginliği TBMM’ye taşıdılar. Yaşananlara Meclis kürsüsünden tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendisini Meclis bahçesinde sözlü olarak taciz eden DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık’a “Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil” dedi. DEM Partili Sakık ise Aksakal’a “Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız.” ifadelerini kullandı.
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