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Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti

26.04.2024 | 18:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti.

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