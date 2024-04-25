Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı

Son dakika... Mısır’dan Bulgaristan’a gitmekte olan kuru yük gemisinde Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için olay yerine ekipler sevk edilirken Çanakkale Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Ayrıca gemideki yangında 1 kişinin de yaralı kurtarıldığı öğrenildi.