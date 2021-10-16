Son dakika: Nişantaşı gaspçıları yakalandı

Şişli Nişantaşı'nda önceki gün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda siyah maskeli ve motosiklet kasklı iki kişi girdikleri kuyumcuya silah gösterim 1 milyon dolarlık pırlantayı alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini incelemeye aldı.





UÇAKTA GÖZALTINA ALINDI



Yapılan incelemede şahısların kiralık motor ile olay yerine gelip kaçtıkları ve Maçka parkında bir araçta bir araya geldiklerini belirledi. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Sırbistanlı Nenad V. (39) İstanbul Havalimanı'nda uçak içerisinde yurtdışına çıkmak üzereyken yakalandı. Çalışmaların devamında ikinci şüpheli Nikola V. (25) ise Mecidiyeköy'de bir oto kiralama dükkanında gözaltına alındı.





KLOZET SİFONUNA SAKLAMIŞ



Şahsın kaldığı otel odasında arama yapan Gasp Büro Ekipleri klozet sifonuna gizlenmiş pırlantalar ele geçirdi. Ele geçirilen 7 Pırlanta yüzük, 7 inci pırlanta bileklik, 1 adet gerdanlık, 1 küpe ve kalın bileklik sahiplerine teslim edilecek.





Gözaltına alınan iki şüpheli Nenad V. ve Nikola V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.