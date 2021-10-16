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Giriş Tarihi: 16.10.2021 15:12

Son dakika: Nişantaşı gaspçıları yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Nişantaşı gaspçıları yakalandı

İstanbul Nişantaşı’nda girdikleri kuyumcudan 9 milyon liralık pırlanta çalan gaspçılar Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Sırbistan uyruklu iki gaspçıdan biri İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına kaçmak isterken uçak içerisinde yakalandı. Diğer şüpheli ise Mecidiyeköy’deki bir oto kiralama dükkanında gözaltına alındı. Şahsın kaldığı otel odasında yapılan aramada klozet sifonuna saklanmış halde pırlantalar bulundu.

Şişli Nişantaşı'nda önceki gün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda siyah maskeli ve motosiklet kasklı iki kişi girdikleri kuyumcuya silah gösterim 1 milyon dolarlık pırlantayı alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini incelemeye aldı.



UÇAKTA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede şahısların kiralık motor ile olay yerine gelip kaçtıkları ve Maçka parkında bir araçta bir araya geldiklerini belirledi. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Sırbistanlı Nenad V. (39) İstanbul Havalimanı'nda uçak içerisinde yurtdışına çıkmak üzereyken yakalandı. Çalışmaların devamında ikinci şüpheli Nikola V. (25) ise Mecidiyeköy'de bir oto kiralama dükkanında gözaltına alındı.



KLOZET SİFONUNA SAKLAMIŞ

Şahsın kaldığı otel odasında arama yapan Gasp Büro Ekipleri klozet sifonuna gizlenmiş pırlantalar ele geçirdi. Ele geçirilen 7 Pırlanta yüzük, 7 inci pırlanta bileklik, 1 adet gerdanlık, 1 küpe ve kalın bileklik sahiplerine teslim edilecek.



Gözaltına alınan iki şüpheli Nenad V. ve Nikola V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Nişantaşı gaspçıları yakalandı
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