YPG/PKK’lı teröristler böyle görüntülendi! Başkan Erdoğan’ın harekat mesajı sonrası paniğe kapıldılar...

Erdoğan, Cuma namazı çıkışında ise kendisine yöneltilen Suriye'de harekat sorusuna, "Bunlara karşı bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Rejime karşı da aynı şekilde bu mücadele sürdürülüyor. Tabi bir yere kadar sabrımız devam etti ve son olarak da iki polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman tabi sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı şekilde devam edecektir. Bu terör örgütlerine, Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.